Revelan detalles de telefonazo de Maite Orsini a denunciante de Jorge Valdivia

Nuevos antecedentes sobre el telefonazo entre la diputada Maite Orsini y la denunciante de Jorge Valdivia, quien acusó al exfutbolista de violación, han salido a la luz.

De acuerdo a un reportaje de Meganoticias, la parlamentaria, que enfrenta un proceso sancionatorio ante el tribunal interno del Frente Amplio, contactó a la víctima para ofrecerle apoyo, llamada que se extendió por alrededor de 15 minutos.

Tras iniciar la conversación con una pregunta, Orsini dijo a la tatuadora: "Oye mira, primero que todo, decirte que te creo, que no necesito que me cuentes ni me expliques, ni me digas nada, que no es el motivo de esta conversación. Así que no me cuentes, no revivas ni trates de ponerte en ninguna situación que te pueda generar daño. Lo que yo te quería decir y es la única forma que se me ocurre poder apoyarte y mostrarte mi solidaridad, es que esa noche Jorge me mandó cerca de 100 mensajes desde adentro de tu casa".

"O sea, él me mandaba de a 30 y yo le contestaba 2. En niguno de los mensajes da cuenta de algo que pueda probar ninguno de los hechos que hay que probar, pero dan cuenta de dos cosas que me parecen relevantes. Uno, que él estaba en un estado emocional alterado, pero consciente, porque no estaba escribiendo cabezas de pescado, y en algunas frases que denota desprecio hacia ti. No me dice que está contigo directamente. 'Sabes tú lo que se siente mirar a una mujer y sentir que tú eres mejor, que eres más bonita, que eres más inteligente y sentirse desolado', una hueá así", continuó comentando a la mujer.

Posteriormente, la afectada le preguntó a la ex del comentarista deportivo si mencionó haber tenido relaciones sexuales con ella, a lo que esta le responde: "No, no, no. Él me dice todo lo contrario, él me dice 'yo no he podido tocar a ninguna mujer. Desde que nosotros nos separamos que yo no he podido tocar a nadie'".

Minutos después, la joven reconoció haber quedado "confundidísima la información con respecto a lo que yo siento, cachai. Haber despertado completamente desnuda, que él me confirmó que yo estaba un poco borracha".

En respuesta, la abogada contestó: "Sí, por supuesto que ocurrieron, yo no tengo dudas de eso. Lo que me parece sicopático es que mientras lo hacía, el hueón tenía el celular en la mano y me estaba escribiendo todas esas hueás a mí. Yo como a las 12 le dije 'Jorge, ya no puedo más, me voy a dormir, no puedo seguir hablando contigo'. Y dejé de mirar el celular y todo era por Instagram. Entonces cuando me desperté vi que me había seguido mandando mensajes después de las 12, pero no sé a qué hora los habrá enviado".