Revelan que Jorge Valdivia cumplirá arresto domiciliario nocturno en casa de Daniela Aránguiz

Este lunes, la Corte Suprema revocó la medida de prisión preventiva para el exfutbolista Jorge Valdivia, la cual fue reemplazada por arresto domiciliario nocturno.

Tras ser acogido el recurso de amparo, varias especulaciones señalaban que el comentarista deportivo, acusado de cuatro delitos sexuales, cumpliría con la medida cautelar en el domicilio de su expareja Daniela Aránguiz, ubicado en la comuna de Lo Barnechea, información que fue confirmada por Meganoticias.

Asimismo, se señaló que el departamento que Valdivia arrendaba en Las Condes, donde cumplió anteriormente con prisión nocturna, ya fue devuelto a su dueño.

Jorge Valdivia y Daniela Aránguiz bajo el mismo techo

La noche del domingo, la periodista Cecilia Gutiérrez reveló que la panelista de farándula y el padre de sus dos hijos tuvieron un cariñoso reencuentro en el recinto penitenciario, lugar donde la ex Mekano llegó para visitarlo en vísperas de Navidad.

"No me lo desmintió, me dijo que había sido muy emocionante. Ambos lloraban mucho, se abrazan, se daban besos en los ojos, él le basaba las manos... hasta que le da muchos besos, besos que fueron correspondidos por ella", dijo la comunicadora en el programa "Primer Plano".