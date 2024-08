Sebastián Ramírez responde a dura crítica de Fran García-Huidobro

El exparticipante de Gran Hermano, Sebastián Ramírez, se fue en picada contra Francisca García-Huidobro y sus fuertes dichos sobre el personaje.

Para contextualizar, la expanelista de Gran Hermano y la actriz Ingrid Cruz conversaron sobre el mismo reality y discutieron, para bien o para mal, las hazañas de algunos concursantes.

"Para qué vamos a mentir, si lo que la gente quiere ver en la casa son peleas y romances. El personaje que menos pelea y menos tira, le ponen 'la planta' porque no hace nada (sic)", señaló Fran en el podcast "Di la verdad, Rosa".

En ese sentido, opinó que jugadores "tienen que justificar su permanencia en el reality dando contenido", para después referirse a Ramírez y sus polémicos comportamientos dentro del programa, en su versión 1 y 2.

"Yo no lo tolero... Ahora lo puedo decir porque ya no trabajo en Gran Hermano. A ese hombre no lo metería jamás a un reality, aunque creo que es más peligroso que esté en la calle a que esté encerrado", puntualizó.

La potente respuesta de Sebastián Ramírez a Francisca García-Huidobro

"Fran García, te recuerdo que gracias a mí pagaron los sueldos de todo el equipo de Gran Hermano 1 (lo iban a sacar del aire), introdujo en una historia publicada en su cuenta de Instagram.

Aprovechó también la instancia de burlarse de "La dama de hierro". No seas mal agradecida y deja de hablar de mí, Popín", escribió en una historia de Instagram, junto una imagen del popular personaje interpretado por Pablo Zamora.

"Te recuerdo también que por algo hicieron Gran Hermano 2, porque fue un éxito GH1. Gracias al mejor", complementó "Tatán".

Además, Sebastián reveló que García-Huidobro le coqueteaba. "'¿Cómo me veo? ¿Alguna vez te gusté? Puras cosas así (decía), y ahora vienes a decir que no te pesco ni en bajada", soltó.

"¿Por qué todas son así? Popín, por favor, para, ya, eres Popín", cerró.