Selena Gomez revela nueva enfermedad en medio de críticas a su cuerpo

Selena Gomez se refirió a las burlas sobre su peso luego de ser criticada por su apariencia física en el estreno de la película "Emilia Pérez".

Tras varios comentarios donde se le acusó a la actriz de posar con una mano en el abdomen y otra en la cintura para ocultar su verdadera figura, la también cantante respondió a los comentarios maliciosos a través de TikTok.

"Esto me enferma, tengo SIBO en mi intestino delgado. Se inflama", explicó en el mensaje, que luego eliminó.

De acuerdo a Mayo Clinic, esta enfermedad "se produce cuando hay un aumento anormal de toda la población bacteriana en el intestino delgado".

"No me importa no parecer un monigote, no tengo ese cuerpo, fin de la historia. No, no soy una víctima, solo soy humana", añadió.

Previamente, la fundadora de Rare Beauty había abordado los innumerables problemas de salud padece debido al lupus, enfermedad autoinmune que se le diagnosticó hace unos años y por la que debió recibir un trasplante de riñón.