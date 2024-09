Simón Oliveros encontró a un sujeto durmiendo al interior de su vehículo

El periodista Simón Oliveros relató el impactante momento cuando se encontró a un sujeto durmiendo al interior de su vehículo, antes de irse a trabajar al minal "Buenos Días a Todos" de TVN.

Según detalló a Las Últimas Noticias, el hecho ocurrió alrededor de las 6:50 de la mañana cuando bajó al estacionamiento de su edificio, en la comuna de Providencia, para subirse a su auto modelo Haval H6.

"Normalmente, me voy a esa hora al canal y ese estacionamiento en el -1 da al exterior. Cargo la maleta, eché un bolso, abrí la puerta del copiloto para sacar una botella de agua y ahí está este hombre durmiendo, de unos 30 años, en ese asiento", relató.

El periodista señaló que en un principio pensó que se trataba de un vecino, pero luego se percató que no lo era y que tenía un reloj suyo en sus manos, que tenía en la cajuela del auto.

"Mi reacción más visceral fue querer sacarlo a golpes porque tengo conocimientos de artes marciales y podría haberle inmovilizado, pero me tomé unos segundos para pensarlo", detalló.

"Cerré la puerta suave, no se despertó y no me quise arriesgar a bajarlo yo del auto", explicó, y llamó a seguridad municipal, quienes lo retuvieron hasta que llegó Carabineros.

"Me están robando"

Oliveros, precisó que el sujeto al despertar comenzó a gritar: "me están robando, me están asaltando", y ahí "le tiré unos garabatos, le dije que era un sinvergüenza que estaba en mi auto".

"Me respondió: 'Papito, yo no hice nada. Estaba durmiendo y tenía frío", pero con mi reloj en sus manos", precisó, y complementó que "dijo que estaba celebrando su cumpleaños desde el 15 de septiembre y que creía que estaba en Maipú. Me dio rabia porque lo encontré patudo".

Asimismo, el periodista declaró que el hombre tenía un teléfono, que en la carcasa tenía una tarjeta bancaria, con el nombre de una mujer, y que lo conectó al cable USB que tiene en vehículo. "No sé si eran de él o eran artículos robados", acotó.

Por otro lado, Oliveros señaló a dicho medio que tiene dudas sobre si cerró el auto, porque "no tiene chapa. No veo que él haya forzado algo para entrar. Yo recuerdo que lo cerré, pero tiene este sistema que se abre por proximidad, entonces quizás se abrió y no me di cuenta".

Igualmente, agradeció que no lo acompañaba su hija, ya que, "yo la pasó a dejar al colegio y ella es la que se sube primero al auto siempre. A veces le pedía si me iba a buscar algo a este".

Pese a lo ocurrido, el periodista llegó al canal, realizó algunas notas y al salir al aire comentó el hecho.

En tanto, al revisar las cámaras del edificio, se percataron que el sujeto ingresó alrededor de las 5:20 horas tras saltar una pandereta e intentó registrar diferentes vehículos.

El sujeto pasó a control de detención el mismo martes y quedó en prisión preventiva por 45 días, mientras se realiza la investigación. El caso quedó en manos de la Fiscalía Oriente.