Simón Pesutic sobre su carrera en TV: "No vengo de una familia de actores y directores"

El actor Simón Pesutic hizo una particular reflexión sobre su carrera televisiva de 14 años ininterrumpidos, algo que atribuye a su "disciplina, constancia y ser trabajador".

En entrevista con Revista Sarah, el hoy actor de "Nuevo Amores de Mercado" señaló que su trayectoria "se ha dado de manera super espontánea, genuina, natural, he podido aprender de muchos de mis compañeros, hacerme un lugar en este mundo, en este oficio en particular".

"Yo no vengo de una familia de actores ni directores, mi carrera no ha estado protegida por una cuna que me haya albergado y no tengo ningún prejuicio con eso, todo lo contrario", agregó el hijo del actor Mauricio Pesutic.

Sobre su relación con su padre Simón indicó que "estoy muy orgulloso de mi papá, de quién es como persona y de su carrera", aunque recalcó que "nosotros siempre hemos entablado una relación que no tiene que ver con el oficio, es decir, mi papá es mi papá y yo no converso demasiado de las cosas que hago con él en términos laborales".