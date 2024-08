Snoop Dogg se encarga de abrir la final de Breakdance en los Juegos Olímpicos de París 2024

A uno de los invitados de honor de los Juegos Olímpicos de París, el rapero Snoop Dogg, se le encomendó la tarea de inaugurar la final de la primera competencia femenina de breakdance.

El intérprete de "Drop it like it's hot", quien de igual manera fue el encargado de dar inicio al ciclo deportivo más grande del mundo al llevar la antorcha olímpica, ahora se subió al escenario en el marco del debut de esta disciplina.

En su propio estilo, el artista de 52 años nuevamente sacó sus pasos prohibidos, e hizo reír al jurado y a los presentes de la jornada el día de hoy.

De acuerdo a estimaciones, el rapero estaría ganando 500 mil dólares al día mediante su contrato con la NBC, considerado uno de los montos más altos de la historia televisiva.

➡️ #EnDirecte️ | Deunidó amb el xou muntat en el recinte on s'entrena el break dance com a disciplina olímpica. Snoop Dogg!



Ens ho explica @ARAToniPadilla, enviat especial del @diariara als Jocs de #Paris2024 #ARAParis2024.



Segueix el dia 👉🏻https://t.co/hqEhQe5bw1 pic.twitter.com/2eAQ6C1Eb8 — diariARA (@diariARA) August 9, 2024