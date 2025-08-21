Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nubosidad parcial
Santiago16.3°
Humedad39%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Magazine | Personajes

Suegra de Karol Lucero se refirió a la infidelidad: "Claro que desilusiona"

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

María Cecilia Virgilio confirmó el quiebre en la pareja.

Suegra de Karol Lucero se refirió a la infidelidad:
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

María Cecilia Virgilio, la suegra de Karol Lucero y madre de Fran Virgilio, se refirió al escándalo de infidelidad que confesó el exrostro televisivo.

En conversación con Lun, la mujer confirmó el quiebre en la pareja y que "estoy conteniendo a mi hija", aunque recalcó que "no pasa nada tan espantoso, nadie se está muriendo".

"Mi hija está tranquila dentro de todo lo que está pasando", agregó Virgilio, que también consideró como una sorpresa la confesión de Lucero, lo que le produjo sentimientos encontrados. "Él sigue siendo mi yerno, familia, siento cariño, son ocho años como yerno", complementó.

Sin embargo afirmó que "claro que es desilusionante (sic), es lógico".

Hace unos días Karol Lucero confesó haberle sido infiel a su esposa Fran Virgilio con una excarabinera llamada Ilaisa Henríquez, quien habló de su affaire con el comunicador en "Primer Plano".

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada