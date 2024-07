Susana Hidalgo reveló que se sometió a histerectomía

La actriz chilena Susana Hidalgo dio a conocer a sus seguidores que fue parte de un hecho que marcará un antes y un después en su vida.

Mediante una publicación en su cuenta Instagram, la mujer de 37 años dio a conocer que se sometió a una histerectomía, es decir, una intervención quirúrgica para extirpar su útero.

"Me llegaron mis rollitos digitalizados de un momento muy importante", comentó, Susana Hidalgo, quien no compartió el motivo, al lado de dos fotografías donde se logra ver las cictrices que dejó la operación.

A las dos fotografías en blanco y negro, la intérprete de "Los mil días de Allende", las títuló "breve historia de un cuerpo sin útero", y reveló que corresponden a una primera parte de una serie de fotos, según dio a entender.

La publicación se llenó de comentarios de apoyo, así como de diferentes mujeres que también pasaron por la misma situación, también que deberán operarse.

"Te abrazo. Yo también en la misma situación provocado por una endometriosis profunda me tuvieron que sacar todo" y "consiento contigo Su, necesito aprender más de este proceso y si me recomiendan médicos, también me tengo que sacar el útero".

Por su parte, Susana replicó "amo sus comentarios, gracias. También me siento muy tranquila. Ha sido parte de un proceso necesario y sanador. Ahora al 100".