"Temo por mi vida": Carolina Molina hace inquietante denuncia sobre acosador

Preocupación ha causado una inquietante denuncia hecha por Carolina Molina, quien asegura que lleva un tiempo siendo acosada por un "piscópata".

A través de redes sociales, la "Rancherita" reveló angustiada que un sujeto la ha seguido y atacado en más de una ocasión, llegando hasta su casa incluso después de mudarse en tres ocasiones.

"Estoy muy asustada y temo por mi vida", partió diciendo la cantante. "Yo sé quién es la persona que me está atacando, que me persigue para hacerme daño, porque no es la primera vez que lo hace. Yo lo he visto", afirmó en Instagram.

Bajo esta línea, la artista recordó que la semana pasada su auto fue blanco de un brutal ataque en un mall de Huechuraba, donde le negaron tener acceso a las cámaras de seguridad.

"Hoy recibí la noticia mi abogado, que la fiscalía notificó que el centro comercial dijo que no había registros del día en que mi auto fue atacado y eso es mentira, es totalmente falso, porque yo vi que había cámaras. No sé por qué están encubriendo a este delincuente. Es un psicópata", reveló, rompiendo en lágrimas.

"Ya no sé qué hacer. Necesito que me ayude una entidad mucho más grande, más importante, que proteja a la mujer, porque no es un asunto de farándula ¿Qué están esperando que pase? ¿Que este gallo me mate?", dijo la vocalista en sus descargos.

Asimismo, Molina confesó que ya casi no sale de su casa por miedo a recibir ataques de este hombre, cuya identidad omitió pese a saber quién es. "Tengo miedo de que un día esta persona me provoque un daño mayor (...) Es capaz de mucho, yo lo sé", señaló.