"Un pelo de la cola": Cony Capelli responde a Kike Morandé por incómoda experiencia en MCC

A inicios de noviembre, Cony Capelli recordó sus inicios en televisión y su incómoda experiencia participando de "Morandé con Compañía".

En este contexto, la ganadora de "Gran Hermano" aseguró haber visto a Kike Morandé besarse "en la boca con las chicas que trabajaba".

Ante estos dichos, el animador de "Detrás del Muro" se refirió a estas acusaciones en conversación con Cooperativa: "Nos preguntamos qué cosas habrá visto esta niñita porque en realidad es insólito, no sé para qué habla de esas cosas (...) Lo único que me llama la atención es por qué inventar mentiras para dañar a un montón de gente por puro gusto, porque de nosotros no la conoce nadie", lanzó.

Cony Capelli responde a Kike Morandé

Tras las declaraciones de Morandé, Capelli abordó nuevamente la polémica, reflexionando además sobre el pasado en la televisión.

"Yo ya hablé lo que vi, la gente puede decir si cree o no cree. Kike puede decir si es verdad o no es verdad, eso es conveniente, decir que no es verdad y es un poco de la evidencia de la televisión antigua para creer que eso sí", expresó a Publimetro.

Asimismo, la joven añadió: "Esto es solamente un pelo de la cola con lo que sucedía en la TV antigua, sin desmarcarme de Kike Morandé, hablamos de Mon Laferte por una denuncia contra el productor de un programa, ocurrían esas cosas y cosas perores, desconocer como se hacía la TV antigua para hoy en día hacer una TV diferente, creo que cometemos un error, estamos yendo de un extremo a otro, hay que ser humilde, analizar los errores que se cometieron antes y que no vuelvan a suceder".