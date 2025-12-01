Vale Roth confirmó quiebre matrimonial: hizo particular petición a sus seguidores

Tras semanas de rumores, Valentina Roth confirmó el fin de su matrimonio con Miguel de la Fuente, con quien se casó en 2023.

A través de sus historias de Instagram, la ex Yingo entregó detalles sobre su separación con el cirujano dentista, señalando que la relación terminó en octubre.

"Quiero que entiendan que con Miguel, aunque hayamos terminado (...) Tratamos de llevar la fiesta en paz, hay buena onda por nuestras niñas y no quiero que le tiren mala onda en redes sociales, ni siquiera le escriban", declaró.

Asimismo, abordó los comentarios negativos que algunas personas le han dejado al padre de sus hijas, haciendo un especial llamado a sus seguidores.

"No le escriban nada, ni que vuelva, ni nada. Paz y amor, buena onda. Apóyenlo en su trabajo. Yo quiero que le vaya bien porque tenemos niñas. Entonces, por favor, no le escriban absolutamente nada, porque me puede afectar a mí", enfatizó.

La bailarina y de la Fuente iniciaron su relación en 2022 y contrajeron matrimonio un año después. En tanto, tuvieron a Antonia, su primera hija, en 2023, y a Martina, la segunda, hace solo cuatro meses.