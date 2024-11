Vasco Moulian revela que dejó el alcohol por el cristianismo: "Mi pellet es Dios"

El actor Vasco Moulian reveló que ha dejado el alcohol gracias al cristianismo y la palabra de Dios.

"Yo estaba metido en el mundo del pádel y en todos los torneos que se llaman 'americanos', tienen una especie de tercer tiempo, y es ahí donde existen algunos excesos", contó en conversación con La Hora.

En este contexto, el exdirector de programación de Canal 13 confesó que "no estaba cómodo con mi vida, me estafaron, no encontraba salida, y pensé que el deporte me ayudaría pero fue todo lo contrario. Finalmente nada de eso, y me puse a chupar harto. Yo soy alcohólico, y estaba otra vez sumergido en el alcohol, acostándome muy tarde y tomando mucho".

Sin embargo, tras tomar un taxi, el intérprete escuchó sobre la palabra de Dios. "Me dije 'que lindo sería ser fanático de Cristo'. Fue ahí cuando me invitan a un curso con Gabriel Bonvallet, ahí aprendí que la fe y el amor a Cristo, quien te habla en la Biblia, te deja las cosas más claras", afirmó.

"Yo he pasado mucho tiempo en mi vida con pellet, y dije esta vez no, me puse a estudiar la Biblia y ahora no puedo dejarlo (...) Llevo más de 100 días sin tomar una gota y sin pellet. Mi pellet es Dios", expresó.

Finalmente, Moulian reconoció que su camino en el cristianismo lo ha llevado a estar más cerca de sus hijos y a ser una nueva versión de él mismo, afirmando estar más preocupado "del prójimo y no en mi ego".