"Veo el túnel": Angélica Castro confiesa que tuvo experiencia cercana a la muerte después del parto de su hija

Día a día, varias personas en el mundo experimentan lo que son catalogadas "experiencias cercanas a la muerte", algó que la figura televisiva Angélica Castro también vivenció y pudo regresar para contarlo.

Veinte años atrás, Castro dio a luz a su primogénita Laura, algo que la modelo siempre deseó. Sin embargo, ese día también quedó marcado para siempre en su memoria por otro motivo más.

"Logré volver"

Angélica confesó que en medio de cesárea sufrió un shock séptico, causado por una negligencia por parte del personal médico, quienes por dejar gasas dentro de su cuerpo, perdió por unos minutos los signos vitales.

"Cuando estoy enfrentando el momento más alegre, más luminoso, más feliz, imagínate lo que es tener una hija, que para mí era el sueño de la vida tener un hijo", detalló en conversación con Javiera Quiroga en podcast "Más que titulares"

En esa línea, continuó. "Resulta que me muero y veo el túnel, me voy y me estoy yendo, yo digo: 'me estoy muriendo'; y efectivamente, me estaba muriendo, pero logré volver y la Laura gritó, y volví", confesó.

Al mirar la experiencia con más perspectiva que nunca, Angélica Castro destacó que es una "oportunidad de crecimiento".