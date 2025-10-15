Síguenos:
Viñuela aborda críticas por imitación a Neme: "Es una imbecilidad"

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

El animador apareció en "Fiebre de Baile" para encarnar al periodista.

Viñuela aborda críticas por imitación a Neme:
La noche del lunes, José Miguel Viñuela apareció en "Fiebre de Baile" para interpretar a "José Antonio Nepe", parodia del periodista José Antonio Neme. 

Su sorpresiva aparición -donde el comunicador hizo una coreografía, irrumpió en el backstage, entre otras cosas en su participación- causó opiniones divididas de los televidentes, ya que si bien, algunos aplaudieron la humorada, otros arremetieron en su contra por "ridiculizar a los homosexuales"

Por su parte, Neme compartió su opinión: "No era yo, es gente que se aprovecha de mi imagen. Voy a aprovechar de mandar un recado... A ti, Viñuela, te estoy hablando, tenemos que sentarnos a sacar cuentas, eso es todo lo que voy a decir", dijo el comunicador durante el matinal "Mucho Gusto".

Viñuela responde a las críticas por "Nepe"

Tras la aparición en estelar de Chilevisión, el rostro televisivo decidió aclarar que su colega sabía sobre este personaje. 

"Siempre que he hecho el personaje, le he contado. Y él me ha dado varios tips para poder imitarlo mejor. Así que se lo toma con humor", dijo en conversación con Fotech, revelando que deberá invitar a comer al comunicador. 

Asimismo, aclaró que nunca tuvo intenciones de ridiculizar al conductor de Mega: "Esta es una caricatura divertida de un personaje de la tele. (...) Es una imbecilidad. Jamás lo percibiría así".

Además, Viñuela aseguró que tiene la autorización de Neme para esta parodia: "Lo que más me importa es que el directamente imitado, que es el Jose, sabe cómo lo hago (...) Es un personaje nomás. Punto".

"El personaje se construye en base a la personalidad de José Antonio...la gracia que tiene y que lo sostiene es la vehemencia: 'Permíteme tres segundos', 'quiero decir una cosa' o 'me da lo mismo lo que piense la gente'", concluyó. 

 

