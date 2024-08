Viralizan video de Cecilia Bolocco saliendo de una clínica en silla de ruedas

Durante esta jornada se ha viralizado en redes sociales un video de Cecilia Bolocco saliendo de una clínica en silla de ruedas.

En el breve clip, difundido originalmente por Chilevisión, se puede ver a la ex Miss Universo abandonando el sector de urgencia de un recinto hospitalario sin determinar, en un protocolo que suele ser habitual para este tipo de pacientes.

También se puede ver a Bolocco en compañía de su esposo Pepo Daire y una enfermera.

Por ahora la exanimadora no se ha referido en sus redes sociales a este video, cuya fecha de origen no ha sido confirmada.

Cecilia Bolocco saliendo de una clínica pic.twitter.com/wrI1RReq7O — Todo lo que pasa (@TodoPasaCL) August 1, 2024

La salud de Cecilia Bolocco

Si bien Bolocco no ha dado detalles de su actual estado de salud, en 2023 reveló que padecía de una enfermedad que afectaba a su sistema inmune.

"No estoy bien de salud, no estoy tan bien, no tengo tan bien las defensas", señaló en la exmodelo sobre su diagnóstico de neutropenia, enfermedad que causa una disminución en un tipo de glóbulos blancos.