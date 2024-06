Yamila Reyna reveló que fue operada de urgencia: "La saqué barata"

Yamila Reyna contó en el capítulo de este viernes de "Podemos Hablar" que tuvo una desagradable experiencia médica luego de su salida de TVN.

La presentadora contó que comenzó un día domingo con dolor en la zona abdominal. "El lunes y el martes me sentí más o menos, pero el miércoles iba en el auto y pasé una loma de toro y me dolió acá (en el apéndice) mucho. Mi mamá me dijo que fuera al médico porque eso no era normal", recordó.

En el hospital le hicieron un scanner que determinó que tenía una apendicitis aguda que debía ser resuelta inmediatamente. "Y a las cuatro o cinco horas ya estaba operada", contó.

Afortunadamente, la situación no pasó a mayores pese a que tuvo riesgo de pasar a peritonitis, inflamación del tejido delgado que recubre la pared del abdomen. "Por suerte mi cuerpo hizo fibrosis y lo protegió", relató.

"La saqué barata", remató.