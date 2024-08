Youtuber Luke Goodwin muere después de batallar contra el cáncer

La estrella de Youtube e influencer británico Luke Goodwin falleció a causa de un extraño cáncer.

Su esposa, Beckey, y madre de los dos hijos que comparten, Taylor, de 5 años, y Scarlett, de 3, comunicó la sensible noticia a través de un video en Youtube.

Goodwin publicó su último video en la misma plataforma el 18 de julio, en el que reveló que el leiomiosarcoma en estadio 4 que le diagnosticado en 2022 estaba empeorando.

"Ha sido jodidamente duro... nunca he sentido nada. He estado sin aliento, enfermo, con flema, lo que sea", comentó en un video publicado en su canal "No seré vencido", donde compartía su proceso viviendo con la enfermedad.

El hombre tituló el registro como "Fin de la vida. Siento que la muerte me acecha" y lamentablemente falleció 15 días después, tras múltiples sesiones de quimioterapia a lo largo de sus últimos meses.