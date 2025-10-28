Síguenos:
ICREO: La radio informativa lidera sobre TV por su honestidad, transparencia y cercanía

Publicado: | Fuente: Cooperativa
La radio informativa se posiciona como el medio de comunicación con mayor confianza ciudadana en Chile, superando ampliamente a los canales de televisión y a las redes sociales, según el índice de confianza ICREO 2025 de Almabrands.

Pamela Órdenes, socia y consultora senior de la firma, explicó a Lo que Queda del Día que el atributo esencial para la construcción de confianza en esta categoría es la honestidad y la transparencia, la cual tiene un peso mayor en la ponderación del ranking.

A diferencia de otros sectores, los medios radiales destacan en dimensiones clave como la empatía (preocuparse por los intereses de las personas) y la cercanía, lo que les permite ubicarse como categoría en el séptimo lugar del listado general, mientras que los canales de televisión caen a posiciones cercanas a la número 30.

En el caso específico de Radio Cooperativa —que reaparece en el top 30 del ranking ICREO—, la profesional destacó que "sobresale en todas ellas (las dimensiones)" en términos de desempeño, ubicándose como líder dentro de la categoría de emisoras informativas evaluadas.

