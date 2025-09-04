Tras ganar el Premio Nacional de Periodismo 2025, Delia Vergara planteó que su rol en El Diario de Cooperativa, noticiario que ayudó a crear en plena dictadura, es parte de lo que motivó la distinción anunciada por el Ministerio de Educación este jueves.

"Una de las razones (del galardón) es la Cooperativa. Se mencionó mucho el trabajo que hice en Cooperativa, y eso me dio mucho gusto también, porque yo estuve ahí en los tiempos duros", recordó en conversación con Lo que Queda del Día.

Con todo, la también fundadora de la icónica revista Paula dijo sentirse "muy contenta y muy honrada" con este premio, "porque una nunca piensa que la van a reconocer".

