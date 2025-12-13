En el MAC, el Premio Nacional de Artes Plásticas 2003, Gonzalo Díaz Cuevas, recibió un último adiós de la Universidad de Chile, institución de la que era profesor titular, tras fallecer el pasado jueves 11 de diciembre, a los 78 años.

Formado en la Escuela de Bellas Artes del mismo plantel, Díaz Cuevas era académico del Departamento de Artes Visuales de la Facultad de Artes y -coincidentemente- la mañana del mismo jueves la Casa de Bello lo había anunciado como ganador de la Medalla Rector Juvenal Hernández Jaque 2025 en Artes, Letras y Humanidades.

