U. de Chile despidió a Gonzalo Díaz Cuevas en el MAC
Publicado:
Fotos Destacadas
Trump y el Caso Epstein: Nuevas fotos lo muestran con mujeres y condones con su rostro
La nueva camiseta de Universidad Católica para la temporada 2026
Fotos Recientes
La embajada de Chile en Francia abrió sus puertas en París para votantes en el balotaje presidencial
¿Podría volver? Fergie tuvo una reunión de fin de año con Black Eyed Peas
Segunda vuelta: Nueva Zelanda dio el puntapié inicial al voto extranjero
En el MAC, el Premio Nacional de Artes Plásticas 2003, Gonzalo Díaz Cuevas, recibió un último adiós de la Universidad de Chile, institución de la que era profesor titular, tras fallecer el pasado jueves 11 de diciembre, a los 78 años.
Formado en la Escuela de Bellas Artes del mismo plantel, Díaz Cuevas era académico del Departamento de Artes Visuales de la Facultad de Artes y -coincidentemente- la mañana del mismo jueves la Casa de Bello lo había anunciado como ganador de la Medalla Rector Juvenal Hernández Jaque 2025 en Artes, Letras y Humanidades.
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados