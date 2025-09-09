El académico, historiador y antropólogo José Bengoa, quien recibió el Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales 2025 la semana recién pasada, dijo esperar que este galardón sirva para "predicar" por cambios en la educación que reciben niños, niñas y adolescentes de Chile.

"Cuando vienen personas extranjeras y cultas, de repente dicen que en este país hay como una especie de sensación de que se ha perdido un poco el alma. Eso es verdad, y tiene que ver con la educación", advirtió en Lo que Queda del Día en Cooperativa.

En ese sentido, el también filósofo planteó que "si este premio pudiera servir de algo, yo diría que vuelva la educación cívica y la filosofía a la enseñanza media, que la historia se haga un poco más entretenida".

"Piense usted que mis libros los leen en los colegios del barrio alto, pero no donde deberían estar leyéndolos, en los liceos. Creo que si sirve de algo este premio, es para predicar -diría yo- que hayan cambios importantes en la educación chilena", insistió Bengoa.

