Bella Ramsey defendió a las categorías de género en los Emmy

La actriz Bella Ramsey, que por estos días protagoniza la segunda temporada de "The Last of Us", emitió un potente mensaje sobre la identidad de género.

En conversación con el podcast "The Louis Theroux" de Spotify, la británica defendió las categorías de género en los premios Emmy pese a que se identifica como una persona no binaria.

"Es importante mantener el reconocimiento a las mujeres en la industria. No tengo la respuesta y desearía que hubiese una forma más fácil de abordarlo, pero creo que es muy importante tener categorías femeninas y masculinas", puntualizó Ramsey.

En ese sentido señaló que, aunque prefiere pronombres no binarios, lo ideal es que "la gente me llame como me ve". "Cuando me dicen actriz hay algo visceral que me dice que no está bien, pero la verdad es que no me lo tomo tan en serio y no lo siento como un ataque a mi identidad", concluyó.