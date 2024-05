Benedict Cumberbacht y las claves de la serie "Eric" de Netflix

"Vincent" es un exitoso titiretero de un popular programa infantil de televisión cuyo hijo desaparece misteriosamente de un momento a otro. Esa es la premisa de "Eric", la nueva serie que el actor Benedict Cumberbacht protagoniza para la plataforma Netflix.

Con un tono de thriller psicológico la miniserie de seis episodios -que llegó este 30 de mayo al streaming- no sólo se centra en la búsqueda del niño "Edgar" (Ivan Morris Howe), si no que explora otras temáticas como las adicciones, la paternidad, el ego profesional, la corrupción e incluso el problema de las comunidades en situación de calle.

Según la showrunner Abi Morgan ("The Hour"), todos estos elementos corresponden a los vicios de una gran ciudad, como la Nueva York de la década de los 80 en la que se ambienta "Eric". "Si has vivido en una ciudad es muy probable que te cruces con esos vicios, con esa corrupción, con el lado oscuro de la ciudad", señaló a Cooperativa.

"No es que haya estado tratando de hacer una serie sobre eso, si no que sentía que eran temas que no podía ignorar para construir a estos personajes", agregó.

Benedict Cumberbacht en "Eric"

Tras la desaparición de su hijo, el matrimonio de "Vincent" con "Cassie" (Gaby Hoffmann) termina por desmoronarse y cada uno emprende una búsqueda por separado. En ese camino "Vincent", consumido por el alcohol, se encuentra con "Eric", una marioneta creada por su hijo con la que se obsesiona.

Al estilo de "Pepe Grillo" en "Pinocho" esta figura es la voz interior del personaje. "Creo que esta voz interna está para bien, no es como un ángel de la guarda, si no que es algo con lo que 'Vincent' debe aprender a vivir", detalló Benedict Cumberbacht a Cooperativa.

Sobre su errático pero bien logrado personaje el actor señaló que "con él podemos ver lo que pasa con un niño criado por un adulto que no fue bien criado en su infancia, que no recibió el amor necesario pese a tener una situación acomodada".