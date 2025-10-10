Christopher Briney se une a "Hacks" para su quinta temporada

HBO Max anunció que Christopher Briney se une al reparto de la quinta temporada de la serie "Hacks", actualmente en producción. El actor es conocido por interpretar a Conrad Fisher en la serie "El verano en que me enamoré", recientemente finalizada y que contará con una película en desarrollo.

Briney debutó en el cine en 2022 con "Dalíland", presentado en el Festival Internacional de Cine de Toronto, y en 2024 interpretó a Aaron Samuels en la última película de "Chicas pesadas".

Además de Briney, la temporada contará con Jean Smart, siete veces ganadora del Emmy, Hannah Einbinder, Paul W. Downs (ganador del Emmy), Megan Stalter, Carl Clemons-Hopkins (nominado al Emmy), Mark Indelicato y Rose Abdoo.

"Hacks" presenta a Deborah Vance (Smart), una comediante veterana en busca de relevancia, y a Ava Daniels (Einbinder), una escritora joven y sin trabajo. La serie explora su relación profesional forzada y los retos del mundo del espectáculo.

La serie fue creada y dirigida por Paul W. Downs, Lucia Aniello y Jen Statsky, con producción ejecutiva de Downs, Aniello, Statsky, Michael Schur, David Miner y Morgan Sackett.

La cuarta temporada de "Hacks", que combina comedia y drama, ha sido reconocida por su originalidad y el talento de su elenco. Este éxito se coronó en los premios Emmy, donde la serie ganó "Mejor serie de comedia" y le otorgó a su protagonista, Jean Smart, el galardón a "Mejor actriz principal".