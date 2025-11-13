Síguenos:
Magazine | Streaming

"Fallout" lanza el trailer de su segunda temporada y confirma fecha de estreno

Publicado:
Redacción Cooperativa

Además se confirmó que se abordarán los eventos del juego "Fallout: New Vegas".
La plataforma Prime Video estrenó el trailer de la segunda temporada de "Fallout", la elogiada serie basada en la popular saga de videojuegos.

El clip está cargado de acción y adelanta parte de la trama que tendrán estos nuevos episodios. Además se presentó a las nuevas incorporaciones de la producción: los actores Kumail Nanjiani y Macaulay Culkin.

Otro de los elementos llamativos del trailer fue la confirmación de que la historia del videojuego "Fallout: New Vegas" será incluida en la trama.

"Fallout" es protagonizada por Ella Purnell, Aaron Moten, Walton Goggins, Moisés Arias y Kyle MacLachlan. El estreno de la segunda temporada de "Fallout" será el 17 de diciembre.

