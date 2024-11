Familia Matute Johns busca que Fábula cese grabación de serie con nombres reales

Ante la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputadas y Diputados, la familia de Jorge "Coke" Matute Johns presentó este miércoles su malestar luego de que la productora Fábula, fundada por Juan de Dios y Pablo Larraín, llenara las calles de Concepción con carteles del joven desaparecido en 1999, en el marco de la grabación de una serie inspirada en el caso.

La producción ha grabado escenas en pleno centro de la capital del Biobío, contexto en que se ha conocido que los nombres que se utilizarán en el programa son los reales.

María Teresa Johns, madre de Jorge, pidió apoyo a los parlamentarios: "Estoy muy dolida, estoy muy molesta. Me han pasado a llevar, han tomado mi nombre para hacer una serie que yo no he autorizado y, lo que más me duele, yo nunca he lucrado con el nombre de Coke, nunca le he pedido nada a la gente al nombre de Coke, solamente le he pedido que me apoyen como madres, como padres y como jóvenes".

"Siempre he dicho que Coke tiene muchas mamás, muchos papás y muchos hermanos, pero yo le preguntaría a los hermanos Larraín y a su padre, ¿qué clase de padre es él siendo que él fue ministro de los Derechos Humanos? ¿Qué enseñanza le dio a sus hijos para que se lucre con el honor de esta madre que ustedes ven aquí?", expresó.

"He pasado unos días terribles: caí a la clínica con la presión alta, me ha dado alergia, he llorado porque tengo impotencia", agregó Johns.

Álex Matute, hermano de Jorge y abogado, está consciente que debe esperar que la productora publique el contenido de la grabación para ver si puede accionar judicialmente. Sin embargo, dijo que, de todas maneras, están preparando una acción para tratar de evitar que la serie que está grabando Fábula en nombre de Netflix se modifique antes de que vea la luz.