HBO renueva sus dos series derivadas de "Game of Thrones"

La cadena HBO anunció la renovación de varias de sus producciones, incluyendo sus dos series derivadas del universo "Game of Thrones".

Por un lado "House of the Dragon" recibió la confirmación para una cuarta temporada, aunque sólo ha emitido dos de ellas ya que la tercera debutará a mediados de 2026.

Además se anunció la renovación para una segunda temporada de "A Knight Of The Seven Kingdoms", la precuela de "Game of Thrones" que se estrenará en enero del próximo año.

Adicionalmente la compañía renovó la serie "Task" de Mark Ruffalo y la comedia dramática "I Love L.A." para sus segundas temporadas.