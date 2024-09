HBO responde a las duras críticas de George R.R. Martin sobre "House of the Dragon"

La cadena HBO respondió a las duras críticas que hizo el escritor George R.R. Martin sobre la segunda temporada de "House of the Dragon".

Hace algunos días el estadounidense aseguró en su blog que "muchas cosas salieron mal" durante las últimas emisiones de la obra y que en el futuro detallaría su argumento. Y así lo hizo reciéntemente, aunque luego borró el posteo.

En la publicación original, el novelista elogió a los primeros episodios de la temporada, pese a que los showrunners se tomaron algunas licencias creativas. Son precisamente esos cambios respecto de su libro "Fire and Blood" los que impactarán en el futuro de la serie.

Para Martin la escena de "Queso y sangre" (episodio 2) omitió detalles y personajes que pesarán en el desarrollo de la historia y generarán "un efecto mariposa".

"Aún creo que la escena en el libro es más potente y los lectores tienen razón en eso. Los asesinos del libro eran más crueles. Si bien los actores que los interpretaron estuvieron excelentes, los personajes eran más crueles, duros y más terroríficos en el libro", puntualizó.

La respuesta de HBO

Tras la sorprendente crítica de Martin, quien se desempeña como productor ejecutivo de la serie, la cadena HBO decidió responderle al novelista asegurando que "se tienen que tomar decisiones difíciles".

"Hay pocos fans más grandes de George R.R. Martin y su libro 'Fire and Blood' que el equipo creativo de 'House of the Dragon'", comenzaron diciendo, para agregar que "cuando se adapta un libro, con su formato y sus limitaciones, los showrunner deben tomar decisiones difíciles sobre los personajes y las historias que verá la audiencia".

"Creemos que Ryan Condal y su equipo han hecho un trabajo extraordinario y los millones de fans que ha conseguido la serie con sus dos temporadas seguirán disfrutándolo", concluyeron.

"House of the Dragon" concluirá su historia con una cuarta temporada. Por ahora su tercera temporada se encuentra en fase de producción.