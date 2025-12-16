La aclamada "The Pitt" vuelve con su segunda temporada: Este es el trailer y fecha de estreno

La aclamada y premiada serie "The Pitt" estrenó el trailer oficial de su segunda temporada y confirmó su fecha de estreno.

En el clip el "Doctor Robby Rabinavitch", interpretado por el ganador del Emmy Noah Wyle, se enfrenta a un nuevo día de trabajo en el Centro Médico de Trauma de Pittsburgh, aunque ha pasado tiempo desde "el día" narrado en la primera temporada.

Con su primer ciclo "The Pitt" recibió el elogio de los espectadores y de la crítica, además de tres premios Emmy (incluyendo el de Mejor Serie) y dos nominaciones para los próximos Globos de Oro.

La serie regresará con su segunda temporada a HBO Max este 8 de enero de 2026.