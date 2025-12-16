Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago34.1°
Humedad14%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Magazine | Streaming

La aclamada "The Pitt" vuelve con su segunda temporada: Este es el trailer y fecha de estreno

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La primera temporada gano el Emmy a Mejor Serie.

La aclamada
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

La aclamada y premiada serie "The Pitt" estrenó el trailer oficial de su segunda temporada y confirmó su fecha de estreno.

En el clip el "Doctor Robby Rabinavitch", interpretado por el ganador del Emmy Noah Wyle, se enfrenta a un nuevo día de trabajo en el Centro Médico de Trauma de Pittsburgh, aunque ha pasado tiempo desde "el día" narrado en la primera temporada.

Con su primer ciclo "The Pitt" recibió el elogio de los espectadores y de la crítica, además de tres premios Emmy (incluyendo el de Mejor Serie) y dos nominaciones para los próximos Globos de Oro.

La serie regresará con su segunda temporada a HBO Max este 8 de enero de 2026.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada