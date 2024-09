Película "Civil War" llega al streaming: ¿Cuándo y dónde se puede ver?

Una de las películas más comentadas y mejor criticadas de 2024 es "Civil War", un thriller distópico que protagonizan Kirsten Dunst y Wagner Moura, y cuya llegada al streaming es inminente.

Debutó en salas de cines a comienzos de año con un buen desempeño en Estados Unidos, pero además generando una serie de conversaciones en la sociedad norteamericana a raíz de su trama: en un futuro distópico, un grupo de reporteros viaja hacia Washington D.C. ante la inminente caída de un presidente fascista.

En taquilla "Civil War" recibió una no despreciable suma de 122 millones de dólares a nivel mundial, convirtiéndose en la segunda película más taquillera de la productora A24 después de la oscarizada "Everything Everywhere All at Once".

Civil War en streaming

La película podrá verse en streaming desde el próximo 13 de septiembre en Max, aunque por ahora sólo se ha confirmado para Estados Unidos.