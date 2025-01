Temporada 2 de "The Last of Us" anuncia estreno para abril de 2025

La plataforma Max estrenó un nuevo e intenso adelanto de la segunda temporada de "The Last of Us", el cual también reveló la fecha de regreso de la serie.

El clip muestra varias escenas de acción y primeros planos a "Ellie" (Bella Ramsey), "Joel" (Pedro Pascal) y a los nuevos personajes de "Abby" (Kaitlyn Dever) e "Isaac" (Jeffrey Wright).

"No importa si sigues un código de honor como yo", se escucha decir a "Ellie", quien en estos nuevos episodios tendrá aún más protagonismo que en la primera temporada.

Por ahora sólo se reveló que la segunda temporada de "The Last of Us" se estrenará en abril de 2025.