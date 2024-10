Miau Astral pierde caso en tribunales: Le ordenan no enviar correos a denunciante

Durante la jornada de este viernes, la Novena Sala de la Corte de Apelaciones acogió un recurso de protección presentado por el músico Sergio Infante en contra de Consuelo Ulloa, conocida como "Miau Astral".

De acuerdo a La Tercera, la corte determinó que "los actos desplegados por la recurrida —envío masivo de correos electrónicos y funas en redes sociales— han afectado y perturbado la integridad síquica y la honra del recurrente".

El tribunal también prohibió a la astróloga enviar correos masivos y "funar" a Infante, quien estableció la denuncia por acoso y hostigamiento contra Ulloa, después de haber tenido algunas citas con la figura pública a finales de 2023, tras contactarse mediante Bumble, una aplicación de citas.

Posterior a los encuentros, la figura pública le envió innumerables correos, mensajes de texto y amenazó con una "una masiva en sus redes sociales" a la víctima, además de arremeter contra el joven en redes sociales.

Después de la resolución, Consuelo Ulloa hizo una declaración pública en redes sociales. "El fallo no habla del acoso que he recibido yo luego de este escándalo; de las notas de prensa donde se me ha denigrado o caricaturizado, ni menciona las groserías que he recibido en mis redes sociales, incluyendo acoso sexual. Todas ellas son públicas y pudieron haber sido vistas en ocasión de este proceso".

En esa línea, "Miau Astral" manifestó "es lo que nos ocurre a las mujeres cuando denunciamos, cuando nos atrevemos a hablar de las violencias que los hombres ejercen en contra de nosotras. Pero respeto a la justicia y las instituciones, y por tanto acataré el fallo sin apelar".