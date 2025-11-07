Mujer perdió la memoria por un virus y su esposo la conquistó de nuevo

Una particular historia se hizo viral durante una presentación en vivo del humorista Felipe Avello, donde una asistente reveló que uno de sus mayores anhelos es recuperar la memoria que perdió hace casi dos décadas.

Durante el espectáculo, la mujer aseguró haber contraído un virus hace 18 años que afectó su cerebro y que produjo que perdiera completamente sus recuerdos.

"Desperté y sabía que soy casada y que tengo tres hijos, pero no sé lo que es un embarazo y tampoco sé que me casé, por lo que no sabía que él era mi marido. Pensé que era un doctor más", contó

Al verse enfrentado a esta situación, la mujer relató que su esposo decidió volver a conquistarla desde cero. "Él me enamoró, me reconquistó y tenía que estarlo haciendo seguido, porque mi memoria quedó a corto plazo, al otro día me volvía a olvidar".

Su caso llamó la atención del público y del propio humorista, quien le preguntó si lo narrado era real, dada la similitud con la película "Como si fuera la primera vez", donde la protagonista pierde la memoria todos los días.

La mujer aseguró que sus historia era real y que con los años ha logrado algunos progresos. "Tengo memoria a corto plazo. Si veo a alguien y luego dejo de verlo, es probable que no lo recuerde después", concluyó.

La historia causó diversas reacciones en redes sociales, donde algunos usuarios aplaudieron el actuar de su esposo, mientras que otros cuestionaron la veracidad del relato.

@felipeavellooficial Por un virus cerebral quedo con memoria a corto plazo, pensábamos que solo pasaba en películas!! video completo “De regreso a viña del mar” en el canal de yutuuuus #comedia #humor ♬ sonido original - Felipe Avello