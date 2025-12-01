31 Minutos se une al clásico comercial navideño de Chayanne

La temporada navideña de 2025 comenzó con un cruce inesperado entre 31 Minutos y Chayanne, quienes protagonizan la nueva campaña navideña de una reconocida multitienda.

El anuncio se volvió tendencia apenas se publicó, impulsado por la nostalgia y el humor característicos del programa chileno. La propuesta surge en un año especialmente activo para la serie de títeres, que ya había sorprendido al público tras el éxito del Tiny Desk de 31 Minutos, uno de los virales musicales del año.

La participación del cantante puertorriqueño no es nueva. Desde hace un tiempo, Chayanne se transformó en la figura comercial navideña de la cadena Falabella, convirtiéndose en un rostro habitual de sus mensajes de fin de año.

Esta vez, la empresa apostó por sumar al elenco del noticiero ficticio, reforzando su estrategia de contenidos tras décadas marcada por campañas recordadas, entre ellas el clásico jingle "Pascua feliz para todos".

El video abre con una escena emblemática del programa, donde Juanín le anuncia a Chayanne: "¡Estamos al aire!", lo que da paso al cantante a comenzar la canción, para luego compartir el micrófono con Tulio, Bodoque y Patana.

Si bien la campaña generó especulaciones en redes sobre una posible presentación conjunta en los conciertos que ambos artistas ofrecerán en Chile durante el verano de 2026, por ahora no existe confirmación de un escenario compartido.