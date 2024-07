Cecilia Gutiérrez y su llegada a Canal 13: "Me lo merezco"

La periodista Cecilia Gutiérrez desmenuzó su arribo a Canal 13 tras una destacada carrera en el área de espectáculos.

La autora de "Felipe Camiroaga. La verdadera historia" (2013) fue confirmada como una de las panelistas de "¡Hay que decirlo!", el nuevo programa de farándula de Canal 13 que conducirá Pamela Díaz e Ignacio Gutiérrez.

Allí la periodista compartirá roles con Willy Sabor, Arturo Longton y la comediante Valentina Saini, además de Rodrigo "Gallina" Avilés de La Nuestra, quien estará a cargo de los móviles del espacio.

"Hay un grado de nostalgia importante", reconoció la comunicadora, quien trabajó en Canal 13 en el año 2006 en "Alfombra Roja". "La Cecilia periodista de 'Alfombra roja' jamás se iba a imaginar que iba a terminar de panelista de un programa en ese bloque, entonces veo todo esto como un espaldarazo al trabajo de años y a la carrera que he hecho", señaló.

Trabajo de hormiga

Sobre esta nueva etapa profesional, Gutiérrez sostuvo que "siento que me merezco lo que me está pasando y he trabajado mucho por esto".

"El llegar al '¡Hay que decirlo!' habla de mi carrera y trayectoria. Yo he hecho un camino súper largo, pero es el camino que hoy me permite tener el soporte que tengo. He estado en programas de televisión, en medios escritos, he sido editora y en los últimos años tengo mis redes sociales, y todo eso me permite llegar con cierto aplomo al panel de un programa en un canal grande. En definitiva, he hecho un trabajo de hormiguita, y eso me satisface mucho", detalló.