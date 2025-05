"Es un juego, amiga": Faloon justifica su traición hacia Dani Requena

La semifinal del reality "Palabra de honor" estuvo marcada por tensión y emociones encontradas, luego de que Faloon Larraguibel y Raimundo Cerda eligieran, contra todo pronóstico, a Daniela Requena y Fabio Agostini como rivales para el duelo decisivo.

Esta decisión fue percibida por la española como una traición, quien expresó que "no me lo esperaba. Sé que esto es un juego, pero también sé la amistad que tenemos. Tuve la posibilidad de nominarte el otro día y no lo hice. Me siento mal". Luego rompió en llanto.

Más tarde, en una conversación íntima, ambas reconocieron el daño, aunque intentaron separar el juego de la amistad. "No es un quiebre de amistad, pero me siento traicionada, porque me estás prácticamente sacando del juego", dijo Daniela.

Desde su mirada, Faloon replicó que "a lo mejor la decisión fue poco coherente y me duele y me da pena que te estés sintiendo de esta manera. Quiero tener a mis hijos bien y no me saco de la cabeza este objetivo por más amistad que tenga contigo, pero este es un juego, amiga".

Si bien en redes sociales las críticas no tardaron en llegar para la exYingo, Requena usó su cuenta de Instagram para zanjar el asunto: "Bueno, es un juego. Tampoco vamos a ponerle más dramatismo al asunto". Además dijo que procuraría mantener una mirada más deportiva e individualista en caso de entrar a otro reality a futuro.