"Karma is a bitch": la frase de Princesa Alba que molestó a Faloon en "Fiebre de Baile"

La reciente emisión de "Fiebre de Baile" estuvo marcada por un tenso cruce entre Faloon Larraguibel y Princesa Alba, luego de que la participante solicitara repetir su coreografía debido al mal estado de la pista.

Durante la presentación, Faloon afirmó que el piso estaba "muy resbaloso", situación que fue aceptada por el jurado, permitiéndole repetir su performance.

Sin embargo, la determinación provocó la reacción inmediata de Princesa Alba, quien desde el backstage levantó un cartel con el mensaje: "¿Y Luli?", recordando el episodio en que a Nicole Moreno no se le permitió repetir su baile, tras un inconveniente con su vestuario.

Tras la presentación, la cantante explicó su gesto: "Efectivamente, debe ser muy frustrante, Faloon, y se entiende totalmente que te dieran una segunda oportunidad. Pero yo sacaba a relucir que, el día que a Nicole le pasó eso, todos dijimos que lo hiciera de nuevo, pero la única que no quería fue Faloon (...) Karma is a bitch".

El episodio derivó en la molestia inmediata de Larraguibel, quien no ocultó su incomodidad ante la frase. "¡Qué feo comentario! No voy a referirme a eso (...) No me arrepiento de las cosas que digo. Soy súper sincera, no soy falsa. Ando con mi opinión clara, a la cara", respondió.

Luego del intercambio, Diana Bolocco dio paso a la evaluación del jurado, momento donde Raquel Argandoña expresó: "En todo caso, quien decide quién repite o no la coreografía es el jurado, no las participantes, para que les quede claro".