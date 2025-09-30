Confirman millonaria multa a CHV por reportaje "sensacionalista"
La Corte ratificó la sanción por el reportaje “Los Gallegos”, emitido en el matinal "Contigo en la Mañana".
La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la sanción a Chilevisión por la emisión del reportaje "Los Gallegos" en el matinal "Contigo en la Mañana".
De acuerdo al fallo, se establece que la forma y contexto de la cobertura "se transformaron la emisión en sensacionalista", indicando que ciertos registros "se apartan de la necesidad informativa".
En la nota, emitida en horario de protección a menores, se presentaron imágenes de personas portando armas de fuego, un sujeto mostrando una granada y la violenta reducción a una mujer.
A raíz de esta sanción, impuesta inicialmente por el Consejo Nacional de Televisión (CNTV) y ratificada tras la apelación presentada por CHV, el canal deberá pagar una multa de 21 UTM, equivalente a $1.454.565, por los contenidos difundidos.
Asimismo, la justicia concluyó que la condena "se encuentra dentro de las facultades legales y constitucionales del Consejo Nacional de Televisión" y que la cifra de la multa es "proporcional a los hechos constitutivos de la infracción".
Con este fallo, la justicia subraya la obligación de los medios de resguardar derechos fundamentales al abordar casos judiciales en televisión abierta.