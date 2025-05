Daniel Valenzuela renuncia en vivo a Tevex: acusó violencia en la farándula

El animador Daniel Valenzuela anunció su renuncia a "No es lo mismo" de Tevex tras protagonizar un intenso cruce con los seguidores de "Que te lo digo" (Zona Latina).

Durante la última emisión del programa, el comunicador confirmó su salida, apuntando a la violencia en los espacios de farándula actuales.

"De un tiempo a esta parte, sobre todo ayer, se puso muy violenta la farándula. Entiendo que no estoy en sintonía con la gente, que es agresión, que es violencia, que es sacarse los ojos, la cabeza, disfrutar de la sangre. A mí eso no me hace bien", partió explicando.

En este contexto, "el Palomo" se refirió al polémico episodio que llevó a su renuncia, luego de utilizar un chilenismo para referirse al público del programa de Zona Latina -leído al aire por Rojas- : "Dije: 'Oye, no puedo creer que haya nueve mil hueovones viendo esto (sic)'. Me han llegado ofensas que te mueres. Yo no soy así con nadie, tampoco es lo que entrego. No fue la intención. Me hace mal", declaró.

"Entiendo que en estos roles tiene que haber gente con más violencia como Sergio Rojas, con más odio, más al choque. Yo reconozco al talentoso, pero no es mi referente en la conducción. A mí me duele que la gente valore esas cosas, pero yo voy por otra línea", añadió.

Finalmente, Valenzuela afirmó que ha decidido priorizar su salud mental, ya que "uno se encuentra con ofensas que son injustificadas, mentiras desproporcionadas, son cosas que no comparto y prefiero dar un paso al costado, ayer fue la gota que rebalsó el vaso".