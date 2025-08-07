ICE usa escena de "South Park" sobre Kristi Noem para captar agentes
La respuesta del Departamento de Seguridad Nacional sorprendió al convertir el material satírico del programa animado en una inusual herramienta de contratación.
El último episodio de la icónica serie animada "South Park" no tuvo piedad con la secretaria de Seguridad Nacional estadounidense, Kristi Noem, recreando su polémica confesión sobre sacrificar a su perro.
En "Me volví loco", el consejero escolar Mackay, ahora agente de Servicio de Inmigración (ICE), mira un video instructivo donde Noem justifica dispararle a cachorros "por hacer lo difícil", una secuencia que se repite como gag durante el capítulo.
La burla amplifica el escándalo real: en 2024, Noem admitió haber matado a su perro de 14 meses por "comportamiento agresivo" y "South Park", conocido por su humor ácido, vinculó esto con una crítica al ICE, mostrando redadas absurdas, incluso en "Dora la Exploradora", y una visita a Mar-a-Lago.
Ahora, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sorprendió al compartir el clip de la redada ficticia con un enlace de reclutamiento para ICE, en un aparente guiño irónico.
https://t.co/nZkBEj3GGi pic.twitter.com/N7cFpDhb7W— Homeland Security (@DHSgov) August 5, 2025
Mientras, la Casa Blanca descalificó a la serie a través de un comunicado, en cuanto comenzaron los episodios con tono burlesco hacia el gobierno estadounidense y, específicamente, al presidente Donald Trump: "La izquierda carece de contenido original... South Park no es relevante hace 20 años".
El dato que desmiente ese desdén: el reestreno de la temporada 27 superó los 6 millones de espectadores, marcando el mejor rating para una comedia animada en 25 años.