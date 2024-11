Don Francisco sobre la victoria de Trump en Estados Unidos: "No me sorprendió"

Tras la victoria de Donald Trump, el animador Mario Kreutzberger se refirió a la reelección del expresidente de Estados Unidos.

En conversación con Una Nueva Mañana de Cooperativa el rostro televisivo, que reside también en el país norteamericano, fue consultado sobre el triunfo del empresario sobre Kamala Harris, del Partido Demócrata.

"Me parecía a mí, con lo que yo escuchaba, que Trump iba a ganar. No me sorprendió", declaró.

En este contexto, Don Francisco explicó que "parece que hubo un cambio durante la campaña, porque primero iba ganando Kamala en las encuestas. Se equivocaron otra vez".

En cuanto a la gestión del representante del Partido Republicano en su primer mandato, el fundador de Teletón dijo no haber tenido mucha relación con su gobierno ya que, para ese entonces, ya estaba alejado de la televisión estadounidense.

"Yo llegué hasta a entrevistar a Obama. Había estado todos los últimos presidentes de los 30 años anteriores, pero no me tocó hablar con Trump. Y en ese entonces, no le dio muchas entrevistas, o ninguna, no me acuerdo, a medios en español. Sin embargo, por lo que escuché anoche, sacó una alta votación del mundo hispano", añadió Kreutzberger, descartando la idea de una entrevista con Trump.