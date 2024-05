El actor Johnny Wactor fue asesinado a tiros al tratar de evitar un robo

El actor Johnny Wactor, conocido por participar en más de 150 episodios de la serie 'General Hospital' donde interpretó a Brando Corbin, murió baleado la madrugada del sábado al tratar de evitar un robo en Los Ángeles, informaron hoy medios estadounidenses.

La madre de Wactor confirmó al medio especializado TMZ que el artista, de 37 años, fue asesinado cuando trataba de detener el robo del convertidor catalítico de su automóvil en el centro de la ciudad.

Wactor supuestamente enfrentó a tres hombres que estaban realizando el robo cuando uno de ellos le disparó. Los sospechosos huyeron del lugar.

'General Hospital' Actor Johnny Wactor Shot, Killed During Robbery Attempt | Click to read more 👇 https://t.co/0TZ9SkbBJ5