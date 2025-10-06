"Fiebre de Baile" debutó con tensiones en la pista: así quedó en rating

Este domingo, el programa "Fiebre de Baile" regresó a las pantallas de Chilevisión a trece años de su última emisión.

Con Diana Bolocco en la conducción, y un jurado encabezado por Power Peralta, 18 famosos dejaron todo en la pista de baile.

Sin embargo, el debut del programa no estuvo exento de polémica, ya que Faloon Larraguibel y Raquel Argandoña -parte del panel de jueces- protagonizaron el primer encontrón de la noche.

"Faloon eres muy sensual y muy graciosa, pero me pasa contigo que eres muy protagonista, recuerda que tú bailas con tu bailarín, que nunca se te olvide que tienes pareja. Corrige eso para la próxima", recomendó la madre de Kel Calderón a la exYingo, quien presentó una pieza de bachata.

Ante este comentario, y con evidente molestia, la exchica reality contestó: "Si llamo más la atención, bueno o si se te van los ojos más hacía a mí que al bailarín no sé (...) No estoy de acuerdo con lo que dice Raquel".

En tanto, Michelle Carvalho tuvo una discusión con Vasco Moulián, luego de que este le llamara la atención por su bajo desempeño en la presentación, criticando sus ausencias en los ensayos.

Ante esto, la ganadora de "Gran Hermano" no se quedó callada, arremetiendo contra el juez del programa: "Yo no vine al ensayo en el canal, pero sí hice el ensayo en mi casa (...) (Vasco) una vez apareció (en los ensayos), yo vine 14 veces y la 15 lo hice en mi casa. Estai' haciendo show", lanzó.

¿Lideró el rating?

El regreso de "Fiebre de Baile" se tomó la noche del domingo al liderar la sintonía con un peak de 832 mil personas y una audiencia promedio de 653.724. El espacio marcó así un exitoso retorno a las pantallas, demostrando que el público sigue respondiendo a los programas de competencia y espectáculo en vivo.

Durante su emisión, entre las 22:30 y las 00:47 horas, el programa superó con holgura a la competencia. En el mismo horario, Mega promedió 529.901 televidentes, Canal 13 alcanzó 380.891 y TVN llegó a 201.609.