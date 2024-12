Fran García Huidobro lideró denuncias en el CNTV por tenso encontrón con Romina Sáez

El programa "Only Fama", liderado por Fran García Huidobro, lideró el ranking de denuncias en el Consejo Nacional de Televisión (CNTV) de noviembre con 195 reportes tras una polémica escena con Romina Sáez.

Hace unas semanas, la ex Mekano asistió al estelar para hablar de su amiga Cathy Barriga, exalcaldesa de Maipú, quien actualmente está en prisión preventiva por el delito de falsificación de instrumento público.

En este contexto, el rostro de Mega cuestionó sin tapujos la amistad entre Sáez y Barriga. "No te compro, no creo que seas tan amiga de Cathy Barriga, creo que fuiste a buscar mocha y prensa donde alguien que no es tan cercana a ti. Está bien, cada una hace su negocio donde mejor le conviene", lanzó.

Tras esto, televidentes denunciaron el comentario de la "Dama de Hierro", acusándola de "vulnerar la dignidad de Romina Sáez (...) Trato vejatorio, humillante y agresivo", se lee en el reporte del organismo estatal.

Johnny Herrera y Jordi Castell completan el conteo

En tanto, el exfutbolista Johnny Herrera ocupó cuatro puestos en el conteo por distintos comentarios en el programa "Todos somos técnicos" de TNT Sports, siendo su burlesca comparación entre Arturo Vidal y el comediante Bastián Paz, que sufre de Síndrome Cerebeloso, por su forma de hablar la más polémica, con 60 quejas.

Por su parte, los controversiales comentarios de Jordi Castell durante la emisión de Miss Universo 2024 por Chilevisión cerraron la tabla, llevándose 16 denuncias por "mitir comentarios machistas, misóginos, racistas y violentos hacia las mujeres. Comentarios que fomentan el bullying y la discriminación".