Hwang In Yeop, estrella de "True Beauty", llega a Chile: fecha, lugar y venta de entradas

El actor Hwang In-yeop, conocido por su papel de "Han Seo-joon" en el k-drama "True Beauty", llegará a Chile en el marco de su gira fan meeting "In Love".

El intérprete de 33 años tendrá una exclusiva reunión con sus seguidores el 25 de marzo de 2025, teniendo de recinto el Teatro Caupolicán.

Además de ser parte de la exitosa serie basada en el Webtoon del mismo nombre, Hwang ha sido parte de producciones como "The Sound of Magic", "Why Oh Soo Jae?" y "A Prefabricated Family", además de modelar para reconocidas marcas.

Venta de entradas

Las entradas para el fan meeting con Hwang In Yeop estarán dispobibles a partir del mediodía del próximo viernes 15 de noviembre a través del sistema Puntoticket.

En tanto, el valor de las entradas va desde los $40.000 a los $260.000, contando con distintos beneficios.

Valores y entradas:

Área VIP: $260.000 (Entrada prioritaria + Photogroup + Photocard inédita + GoodBye Session)

Área In: $180.000 (Entrada prioritaria + Hi Touch + Photocard inédita + GoodBye Session)

Área Love :$90.000 (GoodBye Session)

Palcos: $105.000 (GoodBye Session)

Palco Movilidad Reducida: $52.500 (GoodBye Sessin)

Platea Baja: $59.000

Platea Alta: $40.000