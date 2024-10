Ivette Vergara cargó contra TVN: "Ni siquiera terminé mi contrato en pantalla"

La animadora Ivette Vergara rompió el silencio tras el fin de su contrato con TVN, el cual venció el pasado 30 de septiembre.

En conversación con El Mercurio, la periodista hizo sus descargos sobre su salida del canal estatal. "No me sorprendió que no me renovaran el contrato, lo que me dolió fue la forma en que todo esto pasó", aseguró.

"Llegué con una administración que me recibió con los brazos abiertos, que me dijo 'Ivette, te necesitamos' tras la salida de Karen Doggenweiler, y me voy con una que ni siquiera me dejó terminar mi contrato en pantalla", expresó la comunicadora.

Asimismo, la figura televisiva criticó la falta de rostros femeninos en la estación televisiva.

"Cuando yo escucho a este gobierno hablar de equidad de género y la propia directora ejecutiva llega al canal hablando de equidad de género, pero la estación pública no tiene mujeres o tiene una participación casi nula en deportes o en los estelares ¿de qué estamos hablando? En TVN hay una incoherencia tremenda", comentó.

Si bien, la ex de Fernando Solabarrieta se reunió con Javier Goldschmied, director de programación, y propuso integrarse a varios proyectos, estas ideas terminaron siendo rechazada. "Tampoco entiendo que el directorio esté tan desconectado de su pantalla que no ve que tiene un jugador o una jugadora en la banca sin ser usada", afirmó.

"Puedo ser del agrado o no de los ejecutivos, pero las formas importan. Siempre tuve mi mejor voluntad para tratar de aportar y no me sentí escuchada. Me voy de un canal que siento que no me valoró", sentenció Vergara.