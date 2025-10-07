"El Internado" confirma su fecha de estreno: Estos son los participantes del reality de Mega

Mega confirmó la fecha de estreno de "El Internado", su nuevo programa reality show que mezclará competencias culinarias y físicas.

El espacio será conducido por Tonka Tomicic, quien hace su regreso a la televisión tras verse involucrada en el mediático Caso Relojes y quedar libre de cargos. Además estará acompañada por el chef Yann Yvin, quien oficiará como coanimador.

Entre los concursantes destacan reconocidos rostros de la televisión chilena, influencers y chicos reality, entre otros.

Estreno "El Internado"

El estreno de "El Internado" en las pantallas de Mega está fijado para el próximo lunes 13 de octubre tras la emisión de la teleserie "Reunión de Superados".

Participantes de "El Internado"

Estos son los 20 personajes que competirán en "El Internado" de Mega: