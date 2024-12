Muere José de la Torre, actor de "Vis a Vis" y "Toy Boy"

El actor español José de la Torre, conocido por participar en series como "Vis a vis" y "Amar es para siempre", murió este jueves a los 37 años.

De acuerdo a reportes de la revista People, el intérprete estuvo lidiando estos últimos meses con una grave enfermedad de la que solo sabía su círculo más cercano.

Tras conocerse la noticia, fanáticos lamentaron la partida del artista. Asimismo, colegas y artistas como Luisa Martín, Pablo Alborán y Lolita Flores le dedicaron sentidas palabras en redes sociales.

"No pienso hablar de ti en pasado porque sé que vas a seguir organizando cada cena y cada espacio. Me parte el corazón pensar que no volveré a escuchar tu voz, pero yo voy a seguir hablándote", expresó Martín en Instagram.

De la Torre, oriundo de Montilla, Córdoba, obtuvo su primer papel importante el año 2017 en "Servir y proteger", participando más tarde en "Amar es para siempre" y "Vis a vis: El Oasis".

En tanto, en 2021 se unió a la segunda temporada de la serie de Netflix "Toy Boy", donde interpretó a "Iván Nieto Guillén".