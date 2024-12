"He dormido durante meses en un sillón": ExYingo reveló pasar por complejo presente económico

El exparticipante del programa juvenil "Yingo" –de Chilevisión-, Alexander Núñez, conocido como Arenito, reveló recientemente que pasa por un complejo presente económico tras llegar de Australia.

Pese a que lleva años alejados de la televisión y con apariciones mínimas, el exrostro juvenil detalló a FMDos que no ha logrado conseguir trabajo en Chile después de regresar del país de Oceanía.

"Desde que llegué de Australia, que no me han dado trabajo, he enviado currículums, he vivido en casas de amigos, de allegado. He dormido durante tres meses en el sillón de un amigo", detalló.

De esa forma, precisó que una amistad lo acogió en su departamento y lo ha ayudado estos meses, mientras preparan la rifa de un inmueble para beneficiarse.

"Ahora una amiga me recibió en su casa y a ella se le ocurrió rifar su departamento para ayudarme a mí, porque no lo estoy pasando bien en el sentido económico. He tenido que arreglármelas de una u otra forma", declaró.

En ese sentido, aseveró que la acción tuvo que hacerla "por necesidad".